Ue | Gozi | ‘raccogliere eredità a 70 anni Trattato di Parigi’

(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ildi Parigi è sia un’che un mandato per il futuro dell’integrazione europea. Come possiamo ripartire dopo la crisi? Chiediamoci quali siano il ‘carbone e l’acciaio’ del nostro tempo e quali siano i nuovi obiettivi su cui dobbiamo scommettere come europei. E’ da questa domanda ai cittadini europei che deve partire la Conferenza sul futuro dell’Europa”. Lo afferma Sandroin occasione del settantesimoversario deldi Parigi, firmato il 18 aprile del 1951 che ha fondato la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA). L'articolo proviene da Ildenaro.it.