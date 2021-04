Traffico Roma del 18-04-2021 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 aprile 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione sto già Stefano Baiocchi Primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità e ilvalori didecisamente bassi quelli registrati al momento sulla tv della capitale nessuna segnalazione quindi nessun impedimento sul raccordo e consolari anche sulle autostrade non si evidenziano disagi buon Al momento le condizioni del tempo previsto qualche piovasco nella tarda mattinata e nel pomeriggio per una voragine chiuso un breve tratto di viale dei Colli Portuensi a partire dalla Circonvallazione Gianicolense in direzione di viale Isacco Newton attenzione quindi alla segnaletica ricordiamo via della Pisana per lavoro è percorribile a senso unico 3 via dei Grimaldi e via San Giovanni eudes in quest’ultima direzione questo tratto e quindi chiuso in direzione di via Aurelia ...