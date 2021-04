(Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Dopo lo sgombero del presidio di lunedì, nel pomeriggio di sabato 17 aprile, migliaia di cittadini hanno marciato per le strade della Val di Susa per dire no alla costruzione del nuovo autoporto. È nota la posizione che ha Sinistra Italiana su quest’opera. Se fosse realmente strategica, non risulterebbe un’ opera incompiuta ormai trentennale e l’analisi costi benefici sarebbe stata rivista e validata. Mentre si continua a dire di voler spostare il trasporto merci su rotaia, si spendono 50 milioni per costruire un nuovo autoporto per i mezzi pesanti, con buona pace della transizione ecologica”. Così Marcodella segreteria nazionale di Sinistra Italiana. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Tav: Grimaldi (Si), 'cessino violenze, prefetto apra tavolo con enti locali'... -

Ultime Notizie dalla rete : Tav Grimaldi

Metro

...: "Rimediato in parte a ingiustizia" Redazione - Aprile 15, 2021 Piemonte Vaccini, Cirio: "Testato macchina, ora siamo pronti" Redazione - Aprile 15, 2021 Piemonte No: "Ecco perché ci ......: "Rimediato in parte a ingiustizia" Redazione - Aprile 15, 2021 Piemonte Vaccini, Cirio: "Testato macchina, ora siamo pronti" Redazione - Aprile 15, 2021 Piemonte No: "Ecco perché ci ...Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Dopo lo sgombero del presidio di lunedì, nel pomeriggio di sabato 17 aprile, migliaia di cittadini hanno marciato per le strade della Val di Susa per dire no alla costruzi ...Fratoianni, secondo il sondaggio Ipsos commissionato dal Pd nazionale il suo partito a Torino incasserebbe il 3,7 per cento dei voti. È un risultato che le fa ben sperare? «Lo considero un discreto pu ...