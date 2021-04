Serena Rossi evita Pio e Amedeo | la scelta Rai su Canzone Segreta

(Di domenica 18 aprile 2021)fugge da Pio e. La Rai ha infatti annunciato che, lo show condotto dalla bravissima attrice e cantante, andrà in onda il martedì. La trasmissione, che era stataper occupare il palinsesto il venerdì sera dunque subirà un cambiamento drastico. Al suo posto si scontrerà con Felicissima Sera la nuova trasmissione di Carlo Conti, Top Dieci. La prima puntata dello show di Pio eha dominato gli ascolti, complice la presenza di Maria De Filippi che ha saputo, con grande maestria, emozionare e divertire. La prima puntata di Felicissima Sera, andata in onda venerdì 16 aprile, ha ottenuto il 20.1% di share pari a 4.070.000 spettatori. Numeri importanti, arrivati anche grazie a ospiti del calibro di Francesco De Gregori, Tommaso ...

Advertising

Raiofficialnews : Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta venerdì #16aprile alle 21.25 su @RaiUno. Ospiti di @serenarossi_com: Anna Va… - VigilanzaT : #AscoltiTv #17aprile. L'un tempo glorioso sabato sera di Rai1 doppiato da Amici. Ieri Serena Rossi - appalto costos… - giammari59 : RT @RaiRadio2: «Mia mamma mi dice sempre che ho cominciato prima a cantare e poi a parlare. Ho una famiglia 'musicale', mio nonno scriveva… - infoitcultura : Serena Rossi e “Canzone Segreta” un uragano contro di loro. I dettagli - infoitcultura : Serena Rossi, pessima notizia: non le era mai successo prima -

Ultime Notizie dalla rete : Serena Rossi

Fanpage.it

Caccia al tesoro, ore 21:00 su Sky Cinema Comedy L'ultima commedia di Carlo Vanzina, con Vincenzo Salemme, Carlo Buccirosso e. Scemo & più Scemo, ore 21:15 su Premium Cinema 2 Film ...Enrico Brignano è stato protagonista della quinta puntata di Canzone Segreta: emozione e commozione per la sorpresa all'attore La quinta puntata di Canzone Segreta , condotto da, è stata ricca di emozioni, anche inaspettate, e di ospiti di elevata caratura. Tra questi, Enrico Brignano , si è reso protagonista grazie alla sua innata simpatia, ma anche alla ...La trasmissione condotta da Serena Rossi, Canzone segreta, infatti, è destinata ad abbandonare la sua collocazione nella prima serata del venerdì. Carlo Conti contro Pio e Amedeo. Nel momento in cui s ...Anna Valle è ospite a La Canzone Segreta di Serena Rossi: la reazione all’ingresso di lui sul palco è assurda. Ancora una serata ricca di emozioni, quella andata in onda ieri sera su Rai 1 al cospetto ...