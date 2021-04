Scuola | Miozzo | «Mai più Dad | non ha funzionato Ora contro il Covid servono più test e più autobus»

Leggi su open.online

(Di domenica 18 aprile 2021) Da qualche settimana Agostino, ex coordinatore del Cts, si occupa dial Ministero dell’Istruzione. Chiamato dal ministro Patrizio Bianchi come consulente, sostiene da tempo la necessità di ritornare in classe nonostante il Coronavirus. «La didattica a distanza non ha», ha detto in un’intervista al Messaggero. «Gli esperimenti in emergenza sono destinati a fallire, e sconteremo quest’anno e mezzo di non presenza». Secondo lui, non c’era motivo di lasciare i ragazzi e i bambini a casa per tutto questo tempo, con approcci «schizofrenici». Il problema, dice, non è all’interno delle aule ma fuori, sui mezzi di trasporto in primis. «Le scuole non sono esenti da rischi, ma bisogna fare una distinzione tra l’interno e l’esterno della», sostiene. «All’interno c’è una ...