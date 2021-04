Scommettiamo che Dante può piacere pure ai bambini? (Di domenica 18 aprile 2021) «Sì a Dante in tutte le forme espressive, il “nostro” Dante di cui appropriarsi con la fantasia e la creatività, per tutti, per giovani e adulti». Non ha dubbi il linguista Francesco Sabatini,... Leggi su feedpress.me (Di domenica 18 aprile 2021) «Sì ain tutte le forme espressive, il “nostro”di cui appropriarsi con la fantasia e la creatività, per tutti, per giovani e adulti». Non ha dubbi il linguista Francesco Sabatini,...

Ultime Notizie dalla rete : Scommettiamo che Scommettiamo che Dante può piacere pure ai bambini? 48, euro 16) di Daniele Aristarco che, dopo Shakespeare e Pirandello raccontato ai ragazzi, presta la sua fantasia, unita alle belle tavole di Marco Som , per far compiere i primi passi nella ...

