Salutiamo Andrea Paternoster, l’uomo delle api (Di domenica 18 aprile 2021) «Io riconosco loro, ma loro non riconoscono me». Lo ripeteva spesso, Andrea Paternoster, l’uomo delle api. Lui stupiva fin dal primo approccio. E proseguiva: «Un essere così inutilmente grosso, senza ali, e con quattro arti invece di sei… Che senso ho per loro? Nessuno». L’essere così grosso, così diverso dalle sue amate api, se ne è andato per un brutto incidente d’auto, che l’ha allontanato dal mondo, in mezzo alla sua vita fatta di api. Loro, sempre al plurale, erano la sua vita, l’essenza condensata della sua storia, e lui le raccontava con una poesia e una freschezza che non poteva non conquistare chiunque lo incontrasse. Mentre raccontava, lui che era un divulgatore instancabile, un artigiano sempre in preda al sacro fuoco della comunicazione, passava il coltello sul favo, lo accarezzava con la lama e ne ricavava ... Leggi su linkiesta (Di domenica 18 aprile 2021) «Io riconosco loro, ma loro non riconoscono me». Lo ripeteva spesso,api. Lui stupiva fin dal primo approccio. E proseguiva: «Un essere così inutilmente grosso, senza ali, e con quattro arti invece di sei… Che senso ho per loro? Nessuno». L’essere così grosso, così diverso dalle sue amate api, se ne è andato per un brutto incidente d’auto, che l’ha allontanato dal mondo, in mezzo alla sua vita fatta di api. Loro, sempre al plurale, erano la sua vita, l’essenza condensata della sua storia, e lui le raccontava con una poesia e una freschezza che non poteva non conquistare chiunque lo incontrasse. Mentre raccontava, lui che era un divulgatore instancabile, un artigiano sempre in preda al sacro fuoco della comunicazione, passava il coltello sul favo, lo accarezzava con la lama e ne ricavava ...

Andrea produceva miele con il marchio Thun in Trentino Alto Adige, un'eccellenza assoluta per tutti i cultori del prodotto e per i tanti chef sedotti dalla sua passione. Qualche giorno fa ci aveva ...

