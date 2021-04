Ragazzo di 17 anni aggredito e pestato a Colleferro, fermati due giovani (Di domenica 18 aprile 2021) Sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di lesioni gravissime i due giovani fermati ieri sera perché sospettati di aver pestato un 17enne a Colleferro , la stessa cittadina in provincia di ... Leggi su leggo (Di domenica 18 aprile 2021) Sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di lesioni gravissime i dueieri sera perché sospettati di averun 17enne a, la stessa cittadina in provincia di ...

Advertising

fattoquotidiano : OMOSESSUALE AGGREDITO Uno studente a Torino è stato insultato e poi preso a calci e pugni. La sindaca Appendino: '… - kurachiharuki : vi piace il mio cuscino con la stampa del gatto? però sappiate che sono un ragazzo trans e non ho quattordici anni - SunSanji : RT @SandroVeronesi: A quel tempo io ero un ragazzo che giocava a ramino e fischiava alle donne, mentre lui, Beppe, scriveva poesie stupefac… - CrescenzoFilo : RT @Iperborea_: Sinceramente non riesco neanche a commentare l'uscita di Martina, sono ferma ad Aka che ha perso l'ennesima sfida che avreb… - Nicosig1997 : @lionofsingapore Ah ok?? Bhe c'è questo ragazzo qui sotto si chiama Tatum che è un talento cristallino, giovanissim… -