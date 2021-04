Pio e Amedeo e il retroscena su “Lol – Chi ride è fuori” | uno dei due ha rifiutato?

(Di domenica 18 aprile 2021) Da qualche giorno sono andati in onda con Felicissima Sera e hanno registrato ascolti da paura, ma Pio eavrebbero potuto far parte anche di un altro programma che ha letteralmente spopolato sul web. Stiamo parlando di Lol – Chi, comedy show che è disponibile su Amazon Prime e che ha conquistato il consenso di tutti. In particolare, si vocifera che uno del duo foggiano sarebbe stato chiamato a partecipare, ma quest’ultimo avrebbe. Pio e: ilsu Lol – ChiIn queste ore è emerso un curiososu Pio e, i quali sarebbero finiti in lizza per Lol – Chi. Il comedy show di Amazon Prime, che vede 10 comici ...

E' andata in onda ieri sera, Venerdi' 16 Aprile, la prima puntata del programma di, 'Felicissima sera', su Canale 5, in prima serata. Come è nello stile dei comici pugliesi, nella puntata, durante la serata, non sono mancate gag divertenti e irriverenti, anche a danno ...Su Leggo.it le ultime novità. Felicissima Sera, Maria De Filippi spiazza tutti e rivela: "Sì ho tradito, ecco quando...". Ieri, su Canale 5, l'esordio dello show condotto da. A tenere a battesimo il programma, la regina della tv Maria De Filippi. La conduttrice di Amici si è raccontata a cuore aperto in un'intervista, neanche a dirlo, tutta da ridere. I ...Felicissima Sera, il programma condotto da Pio e Amedeo, non è piaciuto solo, moltissimo, al pubblico dei social. Anche il pubblico sul divano ha gradito, eccome: 4.070.000 spettatori, pari al 20.1% d ...Incidente di percorso per Pio a Felicissima Sera: si strappa il pantalone del comico mentre mette le scarpe a Maria De Filippi. Ecco il video Mediaset ...