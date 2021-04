Napoli-Inter 1-0, diretta: subito risposta Inter, secondo palo di Lukaku (Di domenica 18 aprile 2021) Il posticipo della 31^ giornata di Serie A vedrà l'Inter di Antonio Conte fare visita al Napoli di Gattuso allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre arrivano al match con... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 18 aprile 2021) Il posticipo della 31^ giornata di Serie A vedrà l'di Antonio Conte fare visita aldi Gattuso allo Stadio Diego Armando Maradona. Le due squadre arrivano al match con...

Advertising

Inter : ??? | NAPOLI Eccoci allo stadio 'Diego Armando Maradona' ?? Pronti per #NapoliInter? ?????? ???? #FORZAINTER ???? - sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliInter ?? - Gazzetta_it : #Buongiorno con la #primapagina di oggi #18 aprile ? Primo match ball per l'Inter a Napoli ? Nella Juve 'staffetta'… - ProgettoInter : L'Inter gioca un primo tempo tutto sommato accorto, con l'unica nota stonata, si fa per dire, di essersi segnata da… - l_amdc : RT @RaffaeleDeSa: La nuova maglia porta bene al #Napoli, che mai ha registrato una tale dose di fortuna nel corso degli ultimi anni. Siamo… -