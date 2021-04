Mercato Napoli | Atletico Madrid sempre più interessato a Fabian Ruiz

Advertising

zazoomblog : Mercato Napoli Lamela è sempre piaciuto a De Laurentiis: la situazione - #Mercato #Napoli #Lamela #sempre - Ftbnews24 : ? #calciomercato #footballnews24 #notizie #mercato #Calciomercato Inter, a Napoli per Scudetto e post-Handanovic - infoitsport : Inter, Hakimi e il retroscena di mercato sul Napoli: ‘Mi voleva ma…’ - Ftbnews24 : ? #calciomercato #footballnews24 #notizie #mercato #Calciomercato Napoli, rinnovo Mertens: accordo vicino - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Napoli

GonfiaLaRete

Secondo Emanuele Cammaroto, giornalista, il Presidente delDe Laurentiis ha sempre avuto un debole per Erik Lamela. Ilsi prepara alla prossima sessione di. Tra i tanti giocatori accostati al club azzurro c'è anche Erik Lamela, attaccante del Tottenham. Il giocatore argentino ha sempre suscitato un ...Carico di pesce sospetto proveniente dache sarebbe stato destinato aldella provincia trapanese. A scoprire tutto la guardia di finanza che ha bloccato al porto di Palermo un mezzo con annessa cella frigorifera che stava ...Il Napoli mi ha cercato, ma l'Inter ... Fabrizio Biasin commenta: “Spesso ci fissiamo sul mercato, invece le risorse l’Inter le aveva in casa. I nerazzurri non fanno mercato da praticamente un anno.Calciomercato Roma, è aperta sfida alla società nerazzurra per l'erede di Pau Lopez. Che a giugno verrà messo sul mercato ...