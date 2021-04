Masters1000 Montecarlo, Stefanos Tsitsipas conquista il Principato, superato Andrey Rublev (Di domenica 18 aprile 2021) Montecarlo diventa il regno di Stefanos Tsitsipas. Il greco vince il primo Masters1000 della propria carriera battendo Andrey Rublev con un doppio 6-3 in poco più di 70 minuti. Una partita da cui ci si aspettava di più sotto il profilo dello spettacolo, ma è stato dovuto allo strapotere di Stefanos, che ha sugellato una meravigliosa settimana con il trofeo finale. Rublev non è riuscito ad esprimere il suo miglior tennis, ma si consola con il suo nuovo best ranking salendo al settimo posto. La prima offensiva è per il greco, che dopo essersi salvato nel primo game utilizza le sue variazioni di dritto per poter impensierire Rublev. Il piano riesce ottimamente e il break in apertura è servito, con il numero 5 del mondo che può allungare ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021)diventa il regno di. Il greco vince il primodella propria carriera battendocon un doppio 6-3 in poco più di 70 minuti. Una partita da cui ci si aspettava di più sotto il profilo dello spettacolo, ma è stato dovuto allo strapotere di, che ha sugellato una meravigliosa settimana con il trofeo finale.non è riuscito ad esprimere il suo miglior tennis, ma si consola con il suo nuovo best ranking salendo al settimo posto. La prima offensiva è per il greco, che dopo essersi salvato nel primo game utilizza le sue variazioni di dritto per poter impensierire. Il piano riesce ottimamente e il break in apertura è servito, con il numero 5 del mondo che può allungare ...

