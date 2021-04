Massara | «Ibrahimovic rinnoverà a breve Fiducia per Donnarumma e su Scamacca…»

(Di domenica 18 aprile 2021) Frederic, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Frederic, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Le sue parole. RINUNCIA MANDZUKIC – «Un gesto raro di un calciatore che ha mostrato valori etici di grandissimo livello. È rammaricato di non aver potuto dare il suo contributo in campo, nelle ultime 8 partite avrà la possibilità di dimostrarlo». IL PUNTO SUI RINNOVI – «Per Ibra siamo fiduciosi di poter definire in via imminente un accordo con lui, per gli altri non ci sono novità ma siamo sereni perché la società ha fatto la sua parte, ha composto cifre importanti, confidiamo che possano portare a un buon esito per gli accordi». SCAMACCA – «Il Milan ha già attaccanti molto forti, ci sono tanti ragazzi giovani ...

Advertising

BombeDiVlad : ??? #Milan, #Massara fa il punto sui rinnovi di #Ibrahimovic e #Donnarumma ?? ????? #LBDV #LeBombeDiVlad… - gilnar76 : Massara: «Rinnovo Ibrahimovic? L’accordo è imminente, siamo sereni» #7champions #Acm #Acmilan #Milan #Milanisti… - Ftbnews24 : #SerieA #Milan #ParmaMilan #MilanGenoa #Ibra ?? - PianetaMilan : #MilanGenoa, #Massara a @DAZN_IT: 'Rinnovi? @Ibra_official imminente, per gli altri nessuna novità' -… - Giacomobacci2 : RT @danieletriolo: #MilanGenoa, #Massara a @DAZN_IT: “#Ibrahimovic? Fiduciosi di definire un accordo imminente con lui. #Donnarumma e #Calh… -

Ultime Notizie dalla rete : Massara Ibrahimovic

Frederic, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Le sue dichiarazioni Frederic, direttore sportivo del Milan, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa. Le sue parole. RINUNCIA MANDZUKIC - "Un gesto raro di un calciatore che ha mostrato valori ......e Gazidis. Difensori: Tomori e Caldara. Centrocampo: via Krunic, Castillejo, Chalanoglu. Attacco: Papu, e Ilicic, con la permanenza di Mandzukic,, Rebic, Leao, Via in prestito: ..."Per Ibrahimovic siamo fiduciosi di poter definire in via imminente un accordo con lui, per gli altri non ci sono novità ma siamo sereni perché la società ha fatto la sua parte, ha composto cifre impo ...Frederic Massara, Direttore Sportivo del Milan, ha anche affrontato lo spinoso tema relativo al rinnovo dei contratti dei big.