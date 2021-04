LIVE Napoli-Inter 1-1 | Serie A calcio in DIRETTA | dentro Mertens!

Leggi su oasport

(Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80? Palo di POLITANO, grandissima conclusione dell’esterno azzurro. 78?al massimo sforzo possibile. 76? Fuori Lautaro Martinez eSanchez per l’. 74? Fuori Osimhen eMertens per il. 72? Gattuso prepari i campi, tra poco sostituzioni. 70?che tenda di abbassare i ritmi. 68?che vuole alzare il baricentro mentre l’tenda di colpire in contropiede. 66?Perisic e fuori Darmian per l’. 64? Fabian Ruiz per un soffio non riesce a ribadire in rete una punizione di Insigne. 62? Ammonito Darmian per fallo a centrocampo. 60? Si cominciano a scaldare gli uomini della panchina del ...