LIVE MotoGP, GP Portogallo in DIRETTA: parte male Quartararo, Zarco davanti! (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Guarda in streaming LIVE il GP di Portogallo di MotoGP su DAZN LA DIRETTA LIVE DELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00 -24 Bagnaia supera OLIVEira ed è 11°, tuttavia è partito troppo male per poter sperare nel podio. -24 Marquez è in evidente difficoltà. Viene superato anche da Miller ed è 6°. Ora è tallonato da Aleix Espargarò con l’Aprilia. -24 Quartararo riviene su fortissimo. In poche curve si sbarazza prima di Miller e poi di Marquez. -24 Attenzione alle Suzuki. Rins e Mir sono alle spalle del leader Miller. -25 giri alla fine. Zarco al comando davanti a Rins e ad uno stratosferico Marquez! 6° Quartararo, partito malissimo, 7° Morbidelli. 12° ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGuarda in streamingil GP didisu DAZN LADELLA GARA DI F1 A IMOLA DALLE 15.00 -24 Bagnaia supera Oira ed è 11°, tuttavia è partito troppoper poter sperare nel podio. -24 Marquez è in evidente difficoltà. Viene superato anche da Miller ed è 6°. Ora è tallonato da Aleix Espargarò con l’Aprilia. -24riviene su fortissimo. In poche curve si sbarazza prima di Miller e poi di Marquez. -24 Attenzione alle Suzuki. Rins e Mir sono alle spalle del leader Miller. -25 giri alla fine.al comando davanti a Rins e ad uno stratosferico Marquez! 6°, partito malissimo, 7° Morbidelli. 12° ...

