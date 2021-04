LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: warm-up e gara. Bezzecchi deve recuperare, Lowes favorito (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La cronaca delle qualifiche – La classifica del Mondiale Moto2 – La cronaca della FP3 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Portogallo, terzo appuntamento del Mondiale Moto2 2021. Sul tracciato di Portimao la giornata inizierà alle ore 11.00 italiane con il warm-up, quindi la gara si correrà alle ore 15.30. Chi conquisterà la vittoria sul circuito dell’Algarve? Dire Sam Lowes è fin troppo facile. Il britannico, reduce da due successi consecutivi a Losail, ieri ha stampato anche la terza pole position di fila, confermando come la classe mediana sia il suo territorio di caccia preferito. Alle sue spalle, ancora una volta, il suo rivale numero uno: ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa cronaca delle qualifiche – La classifica del Mondiale– La cronaca della FP3 Buongiorno e benvenuti alladel Gran Premio del, terzo appuntamento del Mondiale2021. Sul tracciato di Portimao la giornata inizierà alle ore 11.00 italiane con il-up, quindi lasi correrà alle ore 15.30. Chi conquisterà la vittoria sul circuito dell’Algarve? Dire Samè fin troppo facile. Il britannico, reduce da due successi consecutivi a Losail, ieri ha stampato anche la terza pole position di fila, confermando come la classe mediana sia il suo territorio di caccia preferito. Alle sue spalle, ancora una volta, il suo rivale numero uno: ...

Advertising

ilcirotano : LIVE GP Portogallo: in Moto2, Lowes cade ma parte 1° - - motograndprixit : #Moto2 | Gp Portimao Qualifiche: Terza pole di fila per @SamLowes22 - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: terza pole-position consecutiva per Sam Lowes! Sesta piazza per Marco Bezzecch… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Portogallo #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Portogallo #DIRETTA: -