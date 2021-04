LIVE Amstel Gold Race 2021 in DIRETTA: Van Aert beffa Pidcock per un millimetro! Settimo Sbaragli (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.33 Corsa che è diventata particolarmente vibrante negli ultimi cinquanta chilometri dopo che una fuga di dieci corridori aveva animato la gara. Ripetuti gli attacchi che portano ad accelerazioni improvvise in gruppo, ma che non sono risolutivi. L’ultimo passaggio sul Cauberg risulta decisivo: salta la catena di Roglic che esce dai giochi e Van Aert accende la miccia insieme ad altri sei uomini. Poi è Schachmann ad attaccare e a fare la differenza insieme al belga e a Pidcock. Arrivano questi tre corridori con una volata thrilling: dopo almeno dieci minuti di incertezza arriva l’ufficialità del successo di Van Aert al fotofinish. 17.28 ADESSO ARRIVA PER DAVVERO L’UFFICIALITA’ : HA VINTO WOUT VAN Aert! PER QUESTIONI DI MILLIMETRI IL BELGA ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.33 Corsa che è diventata particolarmente vibrante negli ultimi cinquanta chilometri dopo che una fuga di dieci corridori aveva animato la gara. Ripetuti gli attacchi che portano ad accelerazioni improvvise in gruppo, ma che non sono risolutivi. L’ultimo passaggio sul Cauberg risulta decisivo: salta la catena di Roglic che esce dai giochi e Vanaccende la miccia insieme ad altri sei uomini. Poi è Schachmann ad attaccare e a fare la differenza insieme al belga e a. Arrivano questi tre corridori con una volata thrilling: dopo almeno dieci minuti di incertezza arriva l’ufficialità del successo di Vanal fotofinish. 17.28 ADESSO ARRIVA PER DAVVERO L’UFFICIALITA’ : HA VINTO WOUT VAN! PER QUESTIONI DI MILLIMETRI IL BELGA ...

