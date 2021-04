Iveco, salta la cessione ai cinesi di Faw Jiefang (Di domenica 18 aprile 2021) salta la vendita di Iveco a Faw Jiefang: l’offerta presentata dai cinesi sarebbe stata considerata insufficiente. salta la vendita di Iveco a Faw Jiefang, una delle trattative più in vista delle ultime settimane. La notizia arriva da Bloomberg ed è stata commentata dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il quale ha riferito di aver accolto con favore il fallimento della trattativa per la cessione di Iveco. Giancarlo Giorgetti L’operazione è saltata innanzitutto per motivi economici: l’offerta presentata dai cinesi non è stata considerata idonea. Stando alle cifre emerse, i cinesi avrebbero messo sul piatto 3 miliardi e mezzo circa per ... Leggi su newsmondo (Di domenica 18 aprile 2021)la vendita dia Faw: l’offerta presentata daisarebbe stata considerata insufficiente.la vendita dia Faw, una delle trattative più in vista delle ultime settimane. La notizia arriva da Bloomberg ed è stata commentata dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il quale ha riferito di aver accolto con favore il fallimento della trattativa per ladi. Giancarlo Giorgetti L’operazione èta innanzitutto per motivi economici: l’offerta presentata dainon è stata considerata idonea. Stando alle cifre emerse, iavrebbero messo sul piatto 3 miliardi e mezzo circa per ...

