Formula 1, Verstappen vince a Imola. Hamilton e Norris sul podio. 4° Leclerc (Di domenica 18 aprile 2021) Formula 1, il GP di Imola. Hamilton a caccia del bis consecutivo. Per Leclerc speranza podio. Imola (BOLOGNA) – Formula i, il GP di Imola. Le qualifiche hanno confermato il duello tra Hamilton e Verstappen, ma attenzione a Perez e Bottas. Per Leclerc e Norris speranza podio. Formula 1, il GP di Imola LIVE Si parte sotto la pioggia e il bagnato potrebbe rimescolare la carte. Subito un piccolo problema per Leclerc. Il monegasco fuori pista durante il giro di formazione. Alla partenza Verstappen si prende di forza la prima posizione anche con un contatto con Hamilton.

