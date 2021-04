F1, Lewis Hamilton: quando la Dea Bendata ci vede benissimo…Grave errore, ma porta a casa 19 punti… (Di domenica 18 aprile 2021) Parlare di fortuna può sembrare riduttivo, ma ci può stare nell’analisi della prestazione di Lewis Hamilton a Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021 di F1. In una gara molto rocambolesca nella quale l’arrivo della pioggia ha creato non pochi problemi ai piloti per il livello di aderenza assai scarso sulla pista, Lewis in piena lotta per la vittoria con Max Verstappen è incappato in un grave errore e alla fine della fiera non ha pagato. L’inglese, infatti, nel doppiaggio della Williams di George Russell alla Tosa durante il giro 31 ha tentato il sorpasso sull’asfalto bagnato ed è finito lungo nella via di fuga: il sette volte iridato nel tentativo di ripartire ha urtato le barriere con l’ala, prima di decidere di tornare in pista con una retromarcia alquanto discutibile per riprendere l’asfalto e tornare ai box ... Leggi su oasport (Di domenica 18 aprile 2021) Parlare di fortuna può sembrare riduttivo, ma ci può stare nell’analisi della prestazione dia Imola, sede del secondo round del Mondiale 2021 di F1. In una gara molto rocambolesca nella quale l’arrivo della pioggia ha creato non pochi problemi ai piloti per il livello di aderenza assai scarso sulla pista,in piena lotta per la vittoria con Max Verstappen è incappato in un gravee alla fine della fiera non ha pagato. L’inglese, infatti, nel doppiaggio della Williams di George Russell alla Tosa durante il giro 31 ha tentato il sorpasso sull’asfalto bagnato ed è finito lungo nella via di fuga: il sette volte iridato nel tentativo di ripartire ha urtato le barriere con l’ala, prima di decidere di tornare in pista con una retromarcia alquanto discutibile per riprendere l’asfalto e tornare ai box ...

