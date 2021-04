Dori Ghezzi | chi è la moglie di Fabrizio de Andrè | carriera e successi

Leggi su ck12

(Di domenica 18 aprile 2021)è lavedova didela sua storia brilla di luce e mostra una forza interiore senza precedenti., chi è ladide(Getty Images)Lae poi vedova dideha condiviso con il cantante anche il capitolo dove è stato tenuto in prigionia. La biografia è ricca di avvenimenti dove la sua bellezza ha dominato il jet set, ma tutto questo non sarebbe stato possibile senza la sua donna, mamma e guerriera. Nasce il 30 Marzo del 1946 a Lentate sul Seveso, ama l’arte sin da piccola e ha intrapreso anche un percorso come cantante, seguendo la sua passione per la musica. Negli anni ’70 ...