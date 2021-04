Covid: Moretti, ‘ieri noVax a Vicenza, così a rischio salute e vita persone’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ieri a Vicenza manifestazione #noVax con decine di persone ammassate, senza mascherina, in spregio alle più elementari regole sanitarie. Manifestare così significa mettere a rischio la vita e la salute delle persone nonché rendere difficile il lavoro del personale sanitario”. Lo scrive su twitter l’europarlamentare Pd, Alessandra Moretti. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – “Ieri amanifestazione #con decine di persone ammassate, senza mascherina, in spregio alle più elementari regole sanitarie. Manifestaresignifica mettere alae ladelle persone nonché rendere difficile il lavoro del personale sanitario”. Lo scrive su twitter l’europarlamentare Pd, Alessandra. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

