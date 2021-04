Covid, Gimbe: “Calo dei casi fino a metà maggio, poi inevitabile una nuova crescita dei contagi” (Di domenica 18 aprile 2021) Covid, Gimbe: “Meno casi fino a metà maggio, poi inevitabile crescita contagi” Gli effetti delle misure restrittive di aprile si vedranno fino a metà maggio con un Calo dei casi, poi vi sarà una inevitabile crescita dei contagi: è la previsione della Fondazione Gimbe alla luce delle prossime riaperture previste per il 26 aprile prossimo con la reintroduzione della zona gialla. Secondo la Fondazione, infatti, gli effetti delle zone rosse e arancioni si protrarranno sino alla metà di maggio con il risultato che sia i nuovi casi che la ... Leggi su tpi (Di domenica 18 aprile 2021): “Meno, poi” Gli effetti delle misure restrittive di aprile si vedrannocon undei, poi vi sarà unadei: è la previsione della Fondazionealla luce delle prossime riaperture previste per il 26 aprile prossimo con la reintroduzione della zona gialla. Secondo la Fondazione, infatti, gli effetti delle zone rosse e arancioni si protrarranno sino alladicon il risultato che sia i nuoviche la ...

Advertising

repubblica : ?? Decessi e terapie intensive, quelle curve che ancora non scendono. Il nuovo rapporto Gimbe sul Covid - Agenzia_Dire : #Covid, #Gimbe: “Ospedalizzazioni in calo, vaccinare anziani per riaprire”. - Marina73116437 : RT @Cartabellotta: Interpretare programma graduale #riaperture come un #liberitutti rischia di far impennare nuovamente curva dei contagi e… - Pilipo83 : RT @Cartabellotta: Interpretare programma graduale #riaperture come un #liberitutti rischia di far impennare nuovamente curva dei contagi e… - Mariate48641882 : RT @Cartabellotta: Interpretare programma graduale #riaperture come un #liberitutti rischia di far impennare nuovamente curva dei contagi e… -