Classifica Marcatori Serie A 2020-2021 – 31^ giornata (Di domenica 18 aprile 2021) La Classifica Marcatori della Serie A 2020-21 aggiornata in tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere? Leggi su pianetamilan (Di domenica 18 aprile 2021) Ladella-21 agin tempo reale: nei primi posti ci sono i soliti Cristiano Ronaldo, Lukaku, Immobile e Ibrahimovic. Ma anche qualche sorpresa come Vlahovic. Chi segnerà più gol e sarà il capocannoniere?

aleorru69 : @la_stordita Non so cosa sperare. È vero che condiziona molto il loro modo di giocare, ma se guardo la classifica m… - HyboriaLeague : @ante_pit Ci può stare. Ormai non lotta per la classifica dei marcatori. - StudioAmerini : Ma è vero che agli ex-attaccanti (ed anche ex obbiettivi) vogliono togliere dalla classifica marcatori i gol contr… - tuttoreggina : #serieB, la classifica marcatori aggiornata: Valoti a 11 reti, salgono Bajic e Ciurria - TUTTOB1 : Serie B, la classifica marcatori: Valoti raggiunge la quarta posizione -