Casargo | escursione in montagna | bimba di sei anni con un principio di assideramento

(Di domenica 18 aprile 2021)(Lecco), 18 aprile 2021 - Unadi seiche aveva accompagnato i genitori in un'inè stata portata all 'ospedale di Lecco con undi. La ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Casargo escursione

Il Giorno

(Lecco), 18 aprile 2021 - Una bimba di sei anni che aveva accompagnato i genitori in un'in montagna è stata portata all 'ospedale di Lecco con un principio di assideramento . La ...(Lecco), 18 aprile 2021 - Una bimba di sei anni che aveva accompagnato i genitori in un'in montagna è stata portata all 'ospedale di Lecco con un principio di assideramento . La ...Basket. La Gimar Lecco ha organizzato il "Basketball Camp" a Casargo. Appuntamento dal 27 giugno al 4 luglio 2021.Basket Lecco, la realtà cestistica più significativa del capoluogo lecchese, con risultati che nel tempo l’hanno portata a calcare i parquet italiani della Serie B, terza serie nazionale in cui ha mil ...