Aosta. Roma trovata morta al primo piano di un palazzo in viale Partigiani: è giallo (Di domenica 18 aprile 2021) giallo ad Aosta dove una romena di 32 anni è stata trovata morta in un appartamento di viale Partigiani. La vittima presentava una profonda ferita alla gola. A scoprire il corpo sono stati i Pompieri intervenuti per aprire la porta dell’abitazione. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio. La vittima è una donna di 32 anni di origini romene. Alcuni parenti non avevano notizie da ore e si sono recati nell’abitazione al primo piano di un palazzo in viale Partigiani. trovata la porta chiusa, hanno chiamato i vigili del fuoco per entrare nell’alloggio e così è stato scoperto il cadavere. Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 aprile 2021)addove una romena di 32 anni è statain un appartamento di. La vittima presentava una profonda ferita alla gola. A scoprire il corpo sono stati i Pompieri intervenuti per aprire la porta dell’abitazione. Non si esclude l’ipotesi dell’omicidio. La vittima è una donna di 32 anni di origini romene. Alcuni parenti non avevano notizie da ore e si sono recati nell’abitazione aldi uninla porta chiusa, hanno chiamato i vigili del fuoco per entrare nell’alloggio e così è stato scoperto il cadavere.

