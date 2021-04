Alessandra Celentano pubblica questo scatto: il commento di Rudy Zerbi è esilarante! (Di domenica 18 aprile 2021) Alessandra Celentano pubblica questo scatto della puntata: il commento di Rudy Zerbi è scoppiettante. Una puntata che ha tenuto sicuramente i telespettatori incollati alla televisione, Amici Di Maria De Filippi, continua ad essere uno dei programmi più visti del sabato sera. Il talent sta riscontrando un successo tale, tanto che gli ascolti dell’appuntamento di ieri L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021)della puntata: ildiè scoppiettante. Una puntata che ha tenuto sicuramente i telespettatori incollati alla televisione, Amici Di Maria De Filippi, continua ad essere uno dei programmi più visti del sabato sera. Il talent sta riscontrando un successo tale, tanto che gli ascolti dell’appuntamento di ieri L’articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

AmiciUfficiale : La maestra Alessandra Celentano in vista della quinta puntata del Serale lancia un terzo guanto di sfida tra Serena… - ele_colombelli : RT @Agent__Beast: Deddy l’allievo di cui Alessandra Celentano non sapeva di aver bisogno ma che si meritava. Prima Rosa, ora Martina #Amic… - Robertacance : RT @cmqgloria: non avrai altro dio al di fuori di alessandra celentano - Checa19Erica : Prima di parlare a sproposito della carriera di Alessandra Celentano, guardate questo video ???? #Amici20 - _mmaarta_ : RT @Agent__Beast: Deddy l’allievo di cui Alessandra Celentano non sapeva di aver bisogno ma che si meritava. Prima Rosa, ora Martina #Amic… -