Al “Maradona” Napoli-Inter 1-1 Juve e Roma ko

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 18 aprile 2021) Al "" l'certifica un margine di 9 punti sul Milan, secondo, a sette giornate dalla fine del campionato. Infatti, i nerazzurri non passano a, ma si accontentano molto volentieri dell'1-1,rompendo la striscia di 11 successi consecutivi, ma sono comunque in serie positiva da quindici gare. Per i partenopei un pari che rallenta la scalata verso la zona Champions. Sono i nerazzurri a rompere gli indugi con Darmian che si libera in area ma anziché tirare cerca Hakimi, anticipato da Insigne. Successivamente, su azione d'angolo, Brozovic va al tiro, Lukaku ci mette il piatto destro e centra in pieno la traversa (29'). Risponde ilche passa rocambolescamente al 36': Insigne guadagna il fondo e centra, Handanoviccetta, si scontra con De Vrij e manda il ...