Verissimo, Rudy Zerbi: "Ho il cuore diviso in due". La rivelazione (Di sabato 17 aprile 2021) Zerbi E LE DUE COACH DI AMICI 20 Nella puntata di Verissimo andata in onda il 17 Aprile, Rudy Zerbi ha rivelato di avere due relazioni con due coach di Amici 20. L'INTERVISTA A Verissimo Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, sono stati ospiti in collegamento di Silvia Toffanin. I due affrontano insieme, nella stessa squadra, la nuova edizione di Amici. Sono spesso descritti come i più temuti della scuola. Anche se molto spesso il pubblico si è trovato d'accordo con le loro osservazioni e giudizi. La Toffanin ha chiesto loro della loro esperienza all'interno di Amici, dato che la Celentano è dal 2003 che fa parte del cast, mentre Rudy Zerbi da poco meno, ossia undici anni. Entrambi hanno fatto e stanno facendo la storia di questa ...

