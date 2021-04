Tra Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò spunta il terzo incomodo? “Una donna matura è pazza di lui…”

Leggi su blogtivvu

(Di sabato 17 aprile 2021)parteciperà a Temptation Island e unaè innamoratissima di lui? So che vi sembra una trama de Il Segreto oppure, in alternativa, per mettere un po’ di pepe alla questione, questa trama potrebbe strizzare l’occhio ad una quarta puntata delle famose “sfumature” del cinema… ed invece, niente di tutto questo.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.