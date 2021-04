Tommaso Paradiso a Felicissima Sera è un cantante per matrimoni, dal revival medley ai Thegiornalisti (Di sabato 17 aprile 2021) Tommaso Paradiso a Felicissima Sera si è preso protagonista, almeno per una notte, di una gag insieme al duo comico Pio e Amedeo indossando i panni del cantante per matrimoni. Figura quasi mitologica, quest’ultima, che solitamente viene impiegate negli sfottò dei paragoni denigratori, ma ieri Sera qualcosa è cambiato. Tommaso Paradiso a Felicissima Sera è entrato in scena per allietare il matrimonio improvvisato e intrattenere gli ospiti con una scaletta che è tipica delle circostante che tutti conosciamo. Il cantautore romano è tornato alla ribalta con la sua carriera solista, progetto nato dopo lo scioglimento dei Thegiornalisti e culminato ieri nel featuring con ... Leggi su optimagazine (Di sabato 17 aprile 2021)si è preso protagonista, almeno per una notte, di una gag insieme al duo comico Pio e Amedeo indossando i panni delper. Figura quasi mitologica, quest’ultima, che solitamente viene impiegate negli sfottò dei paragoni denigratori, ma ieriqualcosa è cambiato.è entrato in scena per allietare ilo improvvisato e intrattenere gli ospiti con una scaletta che è tipica delle circostante che tutti conosciamo. Il cantautore romano è tornato alla ribalta con la sua carriera solista, progetto nato dopo lo scioglimento deie culminato ieri nel featuring con ...

Advertising

MediasetPlay : Tommaso Paradiso ed il fiuto per gli affari... ?? #FelicissimaSera - dj_lafed : Tommaso Paradiso ci vai bene anche come cantante di matrimoni, sei figo lo stesso. Ma era vino o acqua colorata ? ?? #FelicissimaSera - Stefycr7 : RT @MediasetPlay: Tommaso Paradiso ed il fiuto per gli affari... ?? #FelicissimaSera - lauraboom1 : Mamma mia quanto non sopporto tommaso paradiso ma allo stesso tempo credo di amarlo - LTcutieq : RT @lacommendatrice: Milioni di italiani seduti a guardare uno pseudo matrimonio con Tommaso Paradiso che canta canzoni da balera, tutti ch… -