Spider-Man No Way Home: Alfred Molina sarà il Doc Ock originale (Di sabato 17 aprile 2021) Una vera bomba sganciata nel cuore della notte da Alfred Molina. Il noto attore ha dichiarato infatti che il suo Dottor Octopus in Spider-Man No Way Home sarà proprio quello originale, dello Spider-Man 2 (2004) di Raimi, per capirci!Sapevamo già che Molina avrebbe ripreso il ruolo di Octopus in questo nuovo Spider-Man, ma non che fosse proprio il Doc Ock di quell’universo!La conferma definitiva arriva proprio da parte dell’attore ai microfoni di Variety: “Mentre giravamo, eravamo tutti obbligati a non dire nulla, perché doveva essere un gran segreto. Ma Internet è pieno di notizie, e io mi descrivo come la persona peggiore a cui raccontare un segreto ad Hollywood.È stato meraviglioso. È stato molto interessante tornare indietro dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Una vera bomba sganciata nel cuore della notte da. Il noto attore ha dichiarato infatti che il suo Dottor Octopus in-Man No Wayproprio quello, dello-Man 2 (2004) di Raimi, per capirci!Sapevamo già cheavrebbe ripreso il ruolo di Octopus in questo nuovo-Man, ma non che fosse proprio il Doc Ock di quell’universo!La conferma definitiva arriva proprio da parte dell’attore ai microfoni di Variety: “Mentre giravamo, eravamo tutti obbligati a non dire nulla, perché doveva essere un gran segreto. Ma Internet è pieno di notizie, e io mi descrivo come la persona peggiore a cui raccontare un segreto ad Hollywood.È stato meraviglioso. È stato molto interessante tornare indietro dopo ...

