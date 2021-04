Smalling e la moglie dopo il furto: “Grazie a tutti. Siamo scossi ma stiamo bene” (Di sabato 17 aprile 2021) Il calciatore della Roma Chris Smalling e sua moglie Sam hanno parlato, attraverso i social, dopo l'episodio della rapina Leggi su golssip (Di sabato 17 aprile 2021) Il calciatore della Roma Chrise suaSam hanno parlato, attraverso i social,l'episodio della rapina

Advertising

antondepierro : Esprimo la mia più totale solidarietà al calciatore della #AsRoma Chris #Smalling per la vile rapina subita in casa… - francescaferraz : RT @rep_roma: Calcio, Smalling dopo rapina: 'Scossi ma illesi'. Decisa la moglie Sam Cooke: 'Queste persone vivano da uomini veri e non da… - Novacula_Occami : RT @Nicola_Bressi: Non so chi sia la moglie del calciatore #Smalling, ma sono le parole più belle che ho letto da parte di una persona che… - SiamoPartenopei : Smalling sequestrato e rapinato in casa: 'Ho temuto per mio figlio e mia moglie, ecco come sono andate le cose' - infoitsport : La notte di terrore di Smalling: «Io e mia moglie rapinati con la pistola puntata alla testa» -