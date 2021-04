Scuola. Da lunedì rientrano in classe 8 alunni su 10, oltre 1,5 milioni restano in Dad (Di sabato 17 aprile 2021) Le province autonome di Bolzano e Trento confermano la più alta percentuale di alunni in presenza (87%) Leggi su rainews (Di sabato 17 aprile 2021) Le province autonome di Bolzano e Trento confermano la più alta percentuale diin presenza (87%)

Agenzia_Ansa : Scuola, dal lunedì quasi 7 milioni di studenti in presenza: 291 mila in più di questa settimana, tutti della Campa… - writemeatattooo : RT @dlibyhgiuls: Lunedì ritorno a scuola in presenza. già. Che merda I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards - gvccixhazzz : lunedì torno a scuola, ora mi metto a piangere - DR3AMPOP : da lunedì riprendo ad andare a scuola in presenza non sono pronto - m00ndoll : lunedì torno a scuola. morirò? probabile. -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Scuola. Da lunedì rientrano in classe 8 alunni su 10, oltre 1,5 milioni restano in Dad Complessivamente da lunedì 19, con l'80,5% alunni in presenza, si ritorna ai dati del febbraio scorso, quando in presenza si erano sfiorati i 7 milioni in classe. Nelle tante regioni in zona ...

Cuba, finisce era Castro: Usa pronti a salpare? Iniziato venerdì 16 aprile e che terminerà lunedì 19 aprile , presso il Centro Congressi dell'Avana. visto che appartiene alla vecchia scuola. Ma gli Usa guardano con attenzione quanto avviene in ...

Scuola, un altro milione di studenti torna in presenza da lunedì
Complessivamente da lunedì 19, con l'80,5% alunni in presenza, si ritorna ai dati del febbraio scorso, quando in presenza si erano sfiorati i 7 milioni in classe. Nelle tante regioni in zona ...
Cuba, finisce era Castro: Usa pronti a salpare? Iniziato venerdì 16 aprile e che terminerà lunedì 19 aprile, presso il Centro Congressi dell'Avana. visto che appartiene alla vecchia scuola. Ma gli Usa guardano con attenzione quanto avviene in ...