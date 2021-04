Sarracino a Letta | “A Napoli abbiamo un candidato unitario” La reazione dei deluchiani

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “Qui asiamo pronti”. Marco, il segretario del Pd, sfrutta l’ultimo minuto del suo intervento all’assemblea nazionale del Partito Democratico per dire a Enricoche in pratica la missione è compiuta in vista delle elezioni comunali. “Finalmente siamo tornati ad essere il primo partito cittadino.un programmauna vasta coalizione allargata al Movimento 5 Stelle.un”. Il nome, naturalmente, non lo fa. Ma a questo punto potrebbe davvero essere questione di giorni per ufficializzare la nomination dell’ex rettore della Federico II nonchè ex ministro del Conte 2 Gaetano Manfredi. E’ il nome ...

... commenta così con l'Adnkronos l'annuncio di Marcoche ieri ha escluso i gazebo nella ... E se Zingaretti era d'accordo con quella impostazione, mi sembra chedica il contrario visto che ...... Marco, chiarisce ai microfoni del Tg3 Campania che non si terranno. Nonostante in altre città, Roma in testa, invece il Pd di Enricoabbia aperto alle consultazioni per cercare una ...Venerdì 16 aprile alle ore 17.30 si terrà il dibattito dal titolo “Lo sviluppo dell’area occidentale, dalla transizione ecologica ai progetti per il lavoro” promosso dal circolo di Bagnoli del Partito ...Nonostante in altre città, Roma in testa, invece il Pd di Enrico Letta abbia aperto alle consultazioni per cercare una sintesi, per ora assai complicata. E lo faremo con un candidato unitario, superan ...