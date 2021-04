Ruben Sosa: 'Lautaro è nel posto giusto. Lo scudetto farà bene a tutta la A' (Di sabato 17 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ... Leggi su gazzetta (Di sabato 17 aprile 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Gazzetta_it : #Inter, Ruben Sosa: '#Lautaro è nel posto giusto' - OLandsknecht : @Marcellari77 Ruben Sosa ci sapeva fare uno dei migliori acquisti della nostra storia - danieletorretta : @MimmoAdinolfi @davideazn e come calciava Ruben Sosa... oserei dire anche meglio del Chino - FabrizioSapia : @spicciar @gippu1 Il Genoa si fidò molto delle prestazioni degli Uruguagi nella splendida Coppa America '89, quella… - Mordicchio90 : Non so voi ma io Inter-Cagliari l'ho vista benissimo su #DAZN. Ma che gol ha fatto Ruben Sosa? -

Ultime Notizie dalla rete : Ruben Sosa Ruben Sosa: 'Lautaro è nel posto giusto. Lo scudetto farà bene a tutta la A' La scuola calcio con cui innaffia il talento di tanti bimbi a Montevideo ha un nome che è tutto un programma: Alegría Alegría. Ma Ruben Sosa, folletto interista per tre stagioni dal 1992 al 1995, allegro lo sarà davvero solo grazie alla calcolatrice: "Quando sarà matematico, lo scudetto mi darà una gioia enorme", dice dall'...

Il Kun Aguero ha dato l'addio al Manchester City. Dove giocherà? ...che sia Oscar Alfredo Ruggeri - all'epoca sulla panchina dell'equipo di Avellaneda - e Ruben ... il giovane Aguero è stato poi accantonato sia da Ruggeri , sia da chi venne dopo: Osvaldo Sosa . Le ...

