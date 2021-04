Rinvio più vicino per il voto che Hamas non deve vincere

Leggi su ilmanifesto

(Di sabato 17 aprile 2021) «Non fare il mio nome, mi raccomando, nei prossimi giorni ci sarà una riunione dei vertici dell’Olp e di Fatah per decidere in via definitiva se confermare le elezioni. Posso già dirti che l’idea è quella di rinviarle o annullarle con una serie di motivazioni, ad esempio la pandemia. Le ragioni vere le conoscono tutti, sono la ribellione di Marwan Barghouti e la possibilità chevinca le elezioni legislative». Così ci spiegava ieri un collega della Pbc, l’ente radiotelevisivo … Continua L'articolo proviene da il manifesto.