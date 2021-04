Riaperture 26 aprile, Zaia: «Un conto posizioni accademiche, un altro la vita vera» (Di sabato 17 aprile 2021) Una linea di Riaperture a partire dal 26 aprile che riguarderà le attività all'aperto dove i livelli di contagio lo consentono. È più o meno questo ciò che verrà fuori dal nuovo decreto che sarà firmato la prossima settimana da Mario Draghi e che, nel frattempo, ha già annunciato alcuni punti cardine delle novità. A parlare dei prossimi scenari c'è stato anche Luca Zaia. Il governatore del Veneto, in un'ampia intervista rilasciata a La Stampa (edizione 17 aprlle), ha espresso il suo punto di vista. Riaperture 26 aprile, Zaia approva la linea Draghi Luca Zaia ritiene che la scelta di intraprendere una politica di Riaperture a partire dal 26 aprile rappresenti «un'ottima decisione». «I fatti - ha aggiunto - ci dicono che abbiamo lo ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 17 aprile 2021) Una linea dia partire dal 26che riguarderà le attività all'aperto dove i livelli di contagio lo consentono. È più o meno questo ciò che verrà fuori dal nuovo decreto che sarà firmato la prossima settimana da Mario Draghi e che, nel frattempo, ha già annunciato alcuni punti cardine delle novità. A parlare dei prossimi scenari c'è stato anche Luca. Il governatore del Veneto, in un'ampia intervista rilasciata a La Stampa (edizione 17 aprlle), ha espresso il suo punto di vista.26approva la linea Draghi Lucaritiene che la scelta di intraprendere una politica dia partire dal 26rappresenti «un'ottima decisione». «I fatti - ha aggiunto - ci dicono che abbiamo lo ...

