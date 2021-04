Resident Evil svelato un nuovo trailer, regista e compositore (Di sabato 17 aprile 2021) L’anime in computer grafica originale di Netflix basato su Resident Evil sta per uscire. Oggi è stato rilasciato un nuovo trailer che mostra i personaggi di Resident Evil: Infinite Darkness. I pilastri della serie Leon S. Kennedy e Claire Redfield possono essere visti nel video emozionante. La serie anime celebrerà il 25 ° anniversario del franchise di giochi horror e verrà lanciata a luglio 2021. Cosa ha detto Eiichiro Hasumi? Il regista è Eiichiro Hasumi, che ha già diretto successi giapponesi come The Sun Does Not Move. “Essere coinvolto in un lavoro con una storia così lunga e così tanti fan mi ha dato più gioia che pressione”, ha spiegato Hasumi. “Anche se questo è un anime completo in CG, mi sono sforzato di adattare il lavoro di ripresa e l’atmosfera di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 17 aprile 2021) L’anime in computer grafica originale di Netflix basato susta per uscire. Oggi è stato rilasciato unche mostra i personaggi di: Infinite Darkness. I pilastri della serie Leon S. Kennedy e Claire Redfield possono essere visti nel video emozionante. La serie anime celebrerà il 25 ° anniversario del franchise di giochi horror e verrà lanciata a luglio 2021. Cosa ha detto Eiichiro Hasumi? Ilè Eiichiro Hasumi, che ha già diretto successi giapponesi come The Sun Does Not Move. “Essere coinvolto in un lavoro con una storia così lunga e così tanti fan mi ha dato più gioia che pressione”, ha spiegato Hasumi. “Anche se questo è un anime completo in CG, mi sono sforzato di adattare il lavoro di ripresa e l’atmosfera di ...

