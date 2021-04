Rai, per la scelta dei nuovi vertici Draghi muove i cacciatori di teste (Di sabato 17 aprile 2021) Sul rinnovo dei vertici della Rai in questi giorni si sta leggendo di tutto. In realtà chi conosce davvero lo stato dell’arte sa che sono non più di 5 o 6 le persone tra Palazzo Chigi e i partiti con notizie di primissima mano. Vediamo allora alcuni punti fermi: a) la Rai non sarà decisa da sola ma entrerà nel pacchetto nomine con Cdp, Ferrovie e molto probabilmente Leonardo. È peraltro possibile che, in questo contesto, Draghi concederà sulla Rai ai partiti più spazio che su altri tavoli. E ciò perché l’ex Presidente di BCE non è nato ieri e sa bene che questa consiliatura Rai sarà quella che in ogni caso gestirà la comunicazione dell’azienda durante le prossime elezioni politiche; b) la situazione in Rai è è assai meno florida di quanto non si voglia far credere. Ascolti bassi e difficoltà di far quadrare i conti; un piano industriale approvato dopo ... Leggi su tpi (Di sabato 17 aprile 2021) Sul rinnovo deidella Rai in questi giorni si sta leggendo di tutto. In realtà chi conosce davvero lo stato dell’arte sa che sono non più di 5 o 6 le persone tra Palazzo Chigi e i partiti con notizie di primissima mano. Vediamo allora alcuni punti fermi: a) la Rai non sarà decisa da sola ma entrerà nel pacchetto nomine con Cdp, Ferrovie e molto probabilmente Leonardo. È peraltro possibile che, in questo contesto,concederà sulla Rai ai partiti più spazio che su altri tavoli. E ciò perché l’ex Presidente di BCE non è nato ieri e sa bene che questa consiliatura Rai sarà quella che in ogni caso gestirà la comunicazione dell’azienda durante le prossime elezioni politiche; b) la situazione in Rai è è assai meno florida di quanto non si voglia far credere. Ascolti bassi e difficoltà di far quadrare i conti; un piano industriale approvato dopo ...

