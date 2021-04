Pressione fiscale | nel 2020 è salita al 43 1% | lo afferma la Cgia di Mestre

(Di sabato 17 aprile 2021) In termini assoluti il fisco, l'Inps e le casse previdenziali hanno riscosso 711 miliardi di euro, 48,3 miliardi in meno di quanto registrato nel 2019 L'articolo proviene da Firenze Post.

Nel 2020, annus horribilis dell'economia italiana, laè salita attestandosi al 43,1 per cento; la stessa soglia che avevamo toccato nel 2014, a soli 0,3 punti percentuali dal record storico che abbiamo registrato nel 2013....... ma, in quella occasione, si è invece voluto sottolineare l'entità di maggior audience ovvero il dato sulla. È indubbio che quest'ultimo fosse significativo e pertanto oggetto di ...In termini assoluti il fisco, l'Inps e le casse previdenziali hanno riscosso 711 miliardi di euro, 48,3 miliardi in meno di quanto registrato nel 2019 Presione fiscale oltre il 43% ...n Valle D’Aosta riprende la raccolta firme per sostenere le 4 proposte di legge di iniziativa popolare.Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, tetto massimo a ...