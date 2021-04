Advertising

FranchiniGiuse1 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Una vergogna è Letta con la felpa di Open Arms , finto buonista questi nn salvano n… - TV7Benevento : Pd: Letta, 'ormai arrivati a sintesi tra noi, ora possibili decisioni nette'... - tazebaoh : RT @AlessandroGavir: All'elenco di quelli con cui vuole dialogare letta ormai mancano solo i monarchici l'uomo qualunque i maoisti filippin… - AlessandroGavir : All'elenco di quelli con cui vuole dialogare letta ormai mancano solo i monarchici l'uomo qualunque i maoisti filip… - AndreaAndrei10 : @CarloCalenda Be' ormai lo hanno capito tutti: Letta segretario è servito per far credere che nel PD sarebbe cambia… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta ormai

... che ha attanagliato la sua giunta " ha detto in una nota - Il nostro obiettivoè il progetto ... tanto che oggi sta partecipando all'assemblea nazionale del Pd di Enrico, ma che è stato al ...Per questo, le dichiarazioni disembrano completamente fuori contesto. L'Italia in ginocchio ... Lo vogliono sapere anche i ragazzi che sono in dad a intermittenzada oltre un anno (in ...Nonostante la zona arancione in vigore da lunedì, le scuole superiori del capoluogo continueranno le lezioni in DAD fino al 24 aprile Ormai è ufficiale che da Lunedì la Campania, dopo svariate settima ...Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Io oggi ho avuto un'impressione molto importante e positiva: noi sappiamo come è nato il Pd, è nato per la sovrapposizione di partiti esistenti. Ed era difficile andare ve ...