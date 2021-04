Open Arms: Salvini arrivato al bunker di Palermo, oggi decisione gup su rinvio a giudizio (2) (Di sabato 17 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 17 aprile 2021) su Notizie.it.

matteosalvinimi : Sabato vado a processo proprio per uno (degli innumerevoli) sbarchi organizzati dagli spagnoli di Open Arms, e oggi… - LegaSalvini : ?? Nicola Porro: 'Le felpe se le usa Matteo Salvini fanno schifo, se le usa Enrico Letta, il segretario del Pd allor… - matteosalvinimi : In partenza per Palermo, domani mattina ennesimo sabato per l’ennesimo processo come “sequestratore di persona”, qu… - Corriere : Open Arms, Salvini in udienza a Palermo: «Ho servito l’Italia» - armando06640957 : RT @Storace: #Salvini ancora di fronte ai #giudici. Oggi a #Palermo per aver difeso i confini nazionali. Il caso incredibile della #Ong #… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Open Arms, Salvini in udienza a Palermo: "Ho servito l'Italia" Matteo Salvini apre via Twitter la mattinata che lo vede protagonista a Palermo dell'udienza sul caso della Open Arms. Il gip Lorenzo Jannelli è chiamato a decidere se processare l'ex ministro dell'...

