MotoGP, perché è stata annullata la pole di Francesco Bagnaia? Colpa involontaria di Oliveira… (Di sabato 17 aprile 2021) Davvero una doccia gelata per l'Italia nel corso delle qualifiche del GP del Portogallo di MotoGP. A Portimao una sfortuna nera ha privato Francesco Bagnaia (Ducati) di una pole-position che sarebbe stata meritatissima. Davvero il pilota è stato bersagliato dalla cattiva sorte, peraltro a più riprese. Il nativo di Torino è stato beffato per ben due volte dalle bandiere gialle! Facciamo chiarezza su quanto accaduto. Ciascun pilota, nel corso della Q2, può beneficiare di un doppio treno di gomme soft nuove da utilizzare per provare a realizzare un giro veloce. Il discorso cambia per chi è costretto a transitare dalla Q1, che solitamente si ritrova dunque con una mescola morbida in meno rispetto agli avversari (oggi è accaduto a Marc Marquez e Joan Mir). Bagnaia, con i primi pneumatici a ...

