MotoGP oggi | GP Portogallo 2021 | orari FP3 | FP4 e qualifiche | tv | streaming | programma Sky | TV8 e DAZN

(Di sabato 17 aprile 2021), sabato 17 aprile, giorno di prove libere e diper il GP del, terzo round del Motomondiale. Sulla pista di Portimao i team saranno a lavoro per trovare la messa a punto ideale in vista dellee delle gare domenicali. Nella classeil ritorno dello spagnolo Marc Marquez è stato il tema principale. L’iberico, in sella alla Honda, ha fatto vedere dei tempi notevolissimi, nonostante la sua lontananza dalle corse e una condizione fisica non al 100%. Il manico dell’asso nativo di Cervera, come si suol dire, è sempre quello e ne ha dato ancora una volta dimostrazione. Sarà interessante capire come Marc saprà affrontare le fasi delicate della FP3 e del time-attack. Si preannuncia, in questo contesto, un confronto molto equilibrato. Francesco ...

Qui è complicato per tutti e per di piùmancava anche grip. Però, è verosimile che l'aderenza migliorerà di turno in turno'. 'Stamattina è stato molto difficile, perché l'asfalto era per metà ...... ma il due volte iridato nella classe 250 rifiutò accettando il ruolo di collaudatore in KTM e spalancando le porte dellaa Fabio Quartararo,pilota ufficiale della casa di Iwata. Pedrosa ...Oggi, sabato 17 aprile, giorno di prove libere e di qualifiche per il GP del Portogallo, terzo round del Motomondiale 2021. Sulla pista di Portimao i team saranno a lavoro per trovare la messa a punto ...Si sperava in un cambio di “spartito”, ma le prime prove libere del GP del Portogallo, sede del terzo round del Mondiale di MotoGP 2021, non hanno dato le indicazioni sperate in casa del Team Yamaha P ...