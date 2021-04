Malika Chalhy al Maurizio Costanzo Show “Ai miei genitori dico | fatevi aiutare”

Leggi su quotidianpost

(Di sabato 17 aprile 2021) “Ai, chiedete aiuto”. Queste le parole della ragazza al. La vicenda della giovane è finita al centro del clamore mediatico. Il’hanno buttata fuori di casa e chiesto il suo disconoscimento, per il sol fatto di essere gay. Sui social sono tantissimi i personaggi dello spettacolo che le hanno mostrato solidarietà, con storie e post su Instagram. Da Elodie a Fedez, passando anche per attrici come Gloria Radulescu, che è una delle sue principali supporters.spiega: “Ora vivo a Firenze, a 30 chilometri da casa. Non li ho più visti e sentiti, mi è arrivato soltanto un messaggio quando è scoppiato il boom mediatico in cui venivo ringraziata per ...