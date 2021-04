LIVE Moto2, GP Portogallo in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Q1! (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL Portogallo DI MOTOGP 16.13 Attendiamo i primi riferimenti crono metrici. Attenzione ai limiti del tracciato, ogni avuto sarà sanzionato con la cancellazione del tempo. 16.10 Green Flag! Scatta in questo momento la Q1! 16.08 La classifica combinata dopo la FP3 di questa mattina: 44 A.CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’44.283 13 1’43.752 14 1’42.494 12 2 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.946 14 0.149 0.149 1’43.761 16 1’42.643 13 3 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.905 16 0.378 0.229 1’43.144 13 1’42.872 15 4 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.304 15 0.445 0.067 1’43.855 18 1’42.939 18 5 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’44.923 17 0.503 ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DELDI MOTOGP 16.13 Attendiamo i primi riferimenti crono metrici. Attenzione ai limiti del tracciato, ogni avuto sarà sanzionato con la cancellazione del tempo. 16.10 Green Flag!in questo momento la Q1! 16.08 La classifica combinata dopo la FP3 di questa mattina: 44 A.CANET SPA Solunion Aspar Team BOSCOSCURO 1’44.283 13 1’43.752 14 1’42.494 12 2 87 R.GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 1’43.946 14 0.149 0.149 1’43.761 16 1’42.643 13 3 16 J.ROBERTS USA Italtrans Racing Team KALEX 1’43.905 16 0.378 0.229 1’43.144 13 1’42.872 15 4 22 S.LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 1’44.304 15 0.445 0.067 1’43.855 18 1’42.939 18 5 42 M.RAMIREZ SPA American Racing KALEX 1’44.923 17 0.503 ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Portogallo #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: FP3 e qualifiche in tempo reale - #Moto2 #Portogallo #DIRETTA: - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto2 | Gp Portimao FP2: @Joerobertsracer bissa le FP1, @Marco12_B è quinto - - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Portogallo in DIRETTA: Joe Roberts domina la scena a Portimao su Fernandez e Canet Bezzecchi 5° -… - motograndprixit : #Moto2 | Gp Portimao FP2: @Joerobertsracer bissa le FP1, @Marco12_B è quinto - -