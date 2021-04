LIVE F1, GP Imola in DIRETTA: fuori Carlos Sainz jr in Q2, brutto colpo per la Ferrari (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 15.00 E’ Norris il primo a lanciarsi. 14.59 Chiaramente ora anche i big scendono in pista con gomme soft. 14.58 INIZIATA LA Q3! Stroll il primo a scendere in pista con la Aston Martin. 14.58 La Q3 durerà 12 minuti e stabilirà la griglia di partenza del GP di Imola. 14.55 brutto colpo anche per Fernando Alonso, solo 15° ed eliminato così come Sainz, Russell, Vettel e Latifi. Peccato che il compagno di squadra Ocon abbia chiuso la Q2 in nona posizione. 14.54 Sarà una sfida a tre per la pole: Hamilton, Bottas e Verstappen. Norris favorito per la seconda fila, Leclerc dovrà superarsi per stare davanti allo scatenato britannico. Anche Perez in ... Leggi su oasport (Di sabato 17 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE DEL GP DEL PORTOGALLO DI MOTOGP 15.00 E’ Norris il primo a lanciarsi. 14.59 Chiaramente ora anche i big scendono in pista con gomme soft. 14.58 INIZIATA LA Q3! Stroll il primo a scendere in pista con la Aston Martin. 14.58 La Q3 durerà 12 minuti e stabilirà la griglia di partenza del GP di. 14.55anche per Fernando Alonso, solo 15° ed eliminato così come, Russell, Vettel e Latifi. Peccato che il compagno di squadra Ocon abbia chiuso la Q2 in nona posizione. 14.54 Sarà una sfida a tre per la pole: Hamilton, Bottas e Verstappen. Norris favorito per la seconda fila, Leclerc dovrà superarsi per stare davanti allo scatenato britannico. Anche Perez in ...

SkySportF1 : ?? BANDIERA ROSSA: TSUNODA A MURO (?? -12’ #Q1) ? Auto distrutta, pilota senza conseguenze fisiche Il LIVE ?… - SkySportF1 : ???? A Imola è il giorno delle qualifiche: tutti gli aggiornamenti LIVE #ImolaGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Bandiera rossa, Latifi esce alla Villeneuve (?? -30’ #FP3) ? Uscita senza conseguenze per la @WilliamsRacing che è… - motorboxcom : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #ImolaGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… - Salvuss : #F1 #LIVE la classifica dopo la #Q2 #Quali #ImolaGP Segui la nostra cronaca minuto per minuto:… -