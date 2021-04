La Nasa sceglie SpaceX per portare la prima donna sulla Luna (Di sabato 17 aprile 2021) La Nasa ha scelto la SpaceX per portare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna. Ha infatti affidato all’azienda di Elon Musk il progetto da 2,8 miliardi di dollari, destinato a portare il primo veicolo commerciale sul suolo Lunare (lander). Il contratto è stato firmato nell’ambito del programma Artemis, che punta al ritorno alla Luna per il 2024. L’arrivo della prima donna, osserva la Nasa, sarà solo il primo passo verso un cambiamento che prevede di portare presto sulla superficie del nostro satellite anche la prima persona di colore. Il programma Artemis prevede che a portare quattro ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 17 aprile 2021) Laha scelto laperlae il prossimo uomo. Ha infatti affidato all’azienda di Elon Musk il progetto da 2,8 miliardi di dollari, destinato ail primo veicolo commerciale sul suolore (lander). Il contratto è stato firmato nell’ambito del programma Artemis, che punta al ritorno allaper il 2024. L’arrivo della, osserva la, sarà solo il primo passo verso un cambiamento che prevede diprestosuperficie del nostro satellite anche lapersona di colore. Il programma Artemis prevede che aquattro ...

