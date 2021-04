Il nuovo bug di LoL che permette a Rammus di spostarsi in 6 secondi (Di sabato 17 aprile 2021) Un nuovo bug su League of Legends permette a Rammus di muoversi indisturbato dalla top lane al fondo del Summoner Rift in meno di sei secondi. Rammus ha ricevuto diverse migliorie grazie all’ultimo aggiornamento, il patch 11.8, sono aumentati la Powerball Q e la R, precedentemente nota come Tremors. In particolare l’abilità Q è quella responsabile del bug che sta facendo vincere tanti giocatori che scelgono Rammus all’interno delle loro squadre. Infatti grazie a questa è capace di viaggiare in pochi secondi per lunghissime distanze sorprendendo tutti. Attivando Predatore e Fantasma prima di usare l’abilità Q, Rammus può ottenere una velocità di movimento tra 2400 e 3500. Per eliminare il bug dovete seguire le seguenti istruzioni: attivare per primo ... Leggi su esports247 (Di sabato 17 aprile 2021) Unbug su League of Legendsdi muoversi indisturbato dalla top lane al fondo del Summoner Rift in meno di seiha ricevuto diverse migliorie grazie all’ultimo aggiornamento, il patch 11.8, sono aumentati la Powerball Q e la R, precedentemente nota come Tremors. In particolare l’abilità Q è quella responsabile del bug che sta facendo vincere tanti giocatori che scelgonoall’interno delle loro squadre. Infatti grazie a questa è capace di viaggiare in pochiper lunghissime distanze sorprendendo tutti. Attivando Predatore e Fantasma prima di usare l’abilità Q,può ottenere una velocità di movimento tra 2400 e 3500. Per eliminare il bug dovete seguire le seguenti istruzioni: attivare per primo ...

